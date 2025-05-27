Biga'da Tehdit Yoluyla Mal Varlığı Elde Eden 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Biga'da Tehdit Yoluyla Mal Varlığı Elde Eden 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde tehdit yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Biga'da bir grubun tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek, yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği tespit edildi.

23 Mayıs'ta 14 ekip ve 1 çevik kuvvet timinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i İzmir'de olmak üzere toplam 5 şüphelinin yakalanması ve olası suç unsurlarına el konulması amacıyla ikamet, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu suç örgütüne ait çok sayıda asansör şirketine ilişkin belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi de gözaltına alındı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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