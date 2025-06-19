Biga'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Biga'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Şakirbey köyünde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının etki alanı rüzgar nedeniyle genişlese de, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler durumu kısa sürede kontrol etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Biga-Akçay yolunda yer alan Şakirbey köyündeki ekili tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle diğer arazilere yayılan ve yerleşim yerine yakın bir konuma ilerleyen yangının söndürülmesi için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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