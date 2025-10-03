Biga'da Sınıf Arkadaşının Darbede Bulunduğu Genç Yoğun Bakımda

Haberler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından dövüldükten sonra yoğun bakıma alındı. Olayın ardından saldırgan tutuklandı ve okul yöneticileri açığa alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. (14) tarafından dövülen M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı.

Olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
