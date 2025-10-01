Biga'da Şiddet Olayı: 14 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 6 gün önce ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. (14) tarafından dövülen M.D.Y.'nin (14) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y. yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

MOTORCULARDAN DESTEK ZİYARETİ

1915 Çanakkale Motosikletli Kuryeler Derneği, M.D.Y.'nin babası Hasan Y. ve annesi Çiğdem Y.'yi hastane ziyaret edip, destek verdi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Hasan Y., "Oğlumun durumu stabil, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Durumunun ağır olduğu söyleniyor. Biz üzgünüz, başka aileler de üzülmesin. Bunlar için önlemler alınsın. Okullara güvenlik ve sağlık personeli yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Soruşturma aşamasının devam ettiğini biliyoruz" dedi.

'HİÇBİR AİLENİN CİĞERİ YANMASIN, EVLATSIZ KALMASIN'

Çocuğunun iyileşeceğini ve uyanacağına inandığını söyleyen Çiğdem Y., "Ama bir caninin elinden geldiği için Allah'a değil isyanım, o caniye. Benim oğlum yandı, başka evlatlar yansın istemiyorum. Birlik zamanı, hiç kimse bizi yalnız bırakmasın. Biz dik duruyoruz. Avukatlardan, destek bekliyoruz. Evladımı yalnız bırakmasınlar. Biz bırakmıyoruz ama devletimizden de bırakmamasını istiyorum. Ciğerim yandı. Hiçbir ailenin ciğeri yanmasın, evlatsız kalmasın. Karşı taraftan kimse aramadı. Çocuğun zaten ailedir yansıması. Demek ki onlar da böyle bir aile ki çocuğuna yansıtmışlar. Benim oğlum ona tepki verebilirdi. Oğlum karıncayı bile incitmediği için bu hale geldi. Kendini savunsaydı bu hale gelmezdi" dedi.

Umudunu hiçbir zaman yitirmediğini belirten Çiğdem Y., "Oğlum 3 ay sonra, 3 ay sonra olmazsa 1 yıl sonra uyanacak. Ona eminim ama o cani neyse suçu çeksin, ömür boyu çıkamasın hapisten" diye konuştu.