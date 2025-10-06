Biga'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Öztekin ağır yaralandı. Kaza, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.
1) BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI; KAZA KASK KAMERASINDA
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Öztekin (23) ağır yaralandı. Kaza, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaza, 1 Ekim'de Biga- Çan kara yolunda meydana geldi. Ahmet Can Öztekin'in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öztekin ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ahmet Can Öztekin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.