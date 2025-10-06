Biga'da Çiftçilerden Filistin'e Destek: Tarlalarına 'Özgür Filistin' Yazdı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Savaş ve Fikret Savaş kardeşler, tarlalarına traktörle 'Özgür Filistin' yazdı.

Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde yaşayan Hüseyin ve Fikret Savaş kardeşler, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için tarlalarına traktörle 'Özgür Filistin' yazarak, Filistin bayrağı çizdi. Filistin halkına destek vermek amacıyla yaptıkları çizimi dron ile kaydeden kardeşler, o anları sosyal medyada paylaştı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,