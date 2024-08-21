Biga'da balıkçılar av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlıyor

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, av sezonu öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü'ndeki balıkçı barınağında av sezonu öncesi balıkçılar son hazırlıklarını tamamlıyor. Yaklaşık 4 aylık dönemde bakım, tamirat ve boya işlemleri tamamlanan teknelerde ağların onarımı sürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan ağ onarımı mesaisi gün batınca bitiyor. Günde yüzlerce metre ağ onaran balıkçılar, işlerini 1 Eylül öncesi bitirmeye çalışıyor. Balıkçılar 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından 'Vira bismillah' diyerek denize açılacak.

'HAMSİ BİRAZ KIT OLABİLİR'

Az sezonuna hazırlandıklarını söyleyen gırgır teknesi kaptanı Nadir Karabiber, "Ağların bakımını yaptık. Sezonda yıpranan ağları tamir ettik. Teknelerimizi tersaneye götürdük, karaya çıkarıp, boyadık. Teşkilatımızı komple elden geçirdik. Hazırlandık. 4 ay oldu denizden ayrıyız, Heyecanlıyız, bekliyoruz. Bizim ekmeğimiz bu. Bu sene bol palamut olacak. Temennimiz o yönde. Sardalya balığı Marmara'da bol. Sardalya Omega-3 açısından en yüksek balık. Millet bunu pek bilmiyor ama gerçekten de dünyanın en değerli balıklarından biri sardalya. Her türlü balık olacak inşallah. Belli balıklar belli yıllarda daha fazla oluyor. Hamsi biraz kıt olabilir. Yani dönemsel olarak değişiyor yıl yıl. Biz havalara göre, balığın havyar tutmasına göre tahminlerde bulunuyoruz. Denizde çalışan küçük balıkçı arkadaşlar var onlarla devamlı istişare ediyoruz. Geçen yılın yavrusu bu sene büyük balık oluyor. Onlara istinaden bu öngörüleri yapıyoruz" dedi.

'İYİ BİR SEZON GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ'

Gırgır teknesi kaptanı Sami Koç ise "Öncelikle ağ tamirimizi yaptık. Kayıklarımıza bakımlarımızı yaptık. Palamudun bol olduğu söyleniyor. Hamsinin geçen yıllara göre daha kıt olduğu söyleniyor ama çinekoptan umutluyuz. Yani iyi bir sezon geçeceğine inanıyoruz. Allah kazasız belası ve sezonu nasip etsin. Denize açıldığımız ilk zaman Ege'ye gidip sardalya avlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / BİGA, (Çanakkale),