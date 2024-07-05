Biga'da Aile İçi Şiddet Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde eşi İsmail Çakmak'ın (38), pompalı tüfekle öldürüp, intihar ettiği Filiz Çakmak (38) ile oğlu Baturalp Çakmak (8) Güleç köyünde son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Eşi ve çoğunu öldürdükten sona aynı tüfekle intihar eden İsmail Çakmak'ın cenazesi ise Gümüşçay beldesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Biga ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 2'nci katında oturan İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmail Çakmak, pompalı tüfeğini alıp, eşi Filiz Çakmak ve oğlu Baturalp Çakmak'a ateşe edip, öldürdü. Çakmak, ardından tüfeğini çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan otopsinin ardından Filiz Çakmak ve oğlu Baturalp Çakmak'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazeleri, Biga'nın Güleç köyüne getirildi. Öğle vaktinde anne ve oğlu için Güleç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenden önce Filiz Çakmak'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Anne ve oğlunun cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. İsmail Çakmak'ın cenazesi ise Gümüşçay beldesinde toprağa verildi.