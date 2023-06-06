Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci'yi ziyaret etti

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kısa bir süre önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Celal Taşci'yi ziyaret edip, görevinde başarılar diledi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak kısa bir süre önce göreve başlayan Celal Taşci'yi makamında ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Emniyet Müdürü Taşci'ya yeni görevinde başarılar diledi. Biga ve Biga Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a ziyareti için teşekkür etti.

Ziyaret hediye takdimiyle son buldu. - ÇANAKKALE