Biden Yönetimi Ukrayna'ya Yardımı Arttırıyor - Haberler

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Biden Yönetimi Ukrayna'ya Yardımı Arttırıyor

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ek askeri yardım yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ek askeri yardım yapacaklarını açıkladı. Beyaz Saray'da konuşan Biden, "Bugün, Ukrayna'nın doğuda, Donbas bölgesinde savaşma kabiliyetini daha da arttırmak için 800 milyon dolarlık yardım yapacağımızı açıklıyorum" dedi. ABD Başkanı, yeni yardım paketinin ağır topçu sistemleri ve insansız hava araçları ile mühimmat içereceğini kaydetti.

DailyMotion.com / Güncel

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