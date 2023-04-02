Biden, Yemen'deki ateşkesin birinci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki ateşkesin birinci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, bir yıl önce imzalanan Yemen savaşındaki ateşkesin önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ile sayısız Yemenlinin hayatının kurtulduğu, ülke genelinde artan insani yardım akışının sağlandığı kaydedildi.

Ateşkes çerçevesinde Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik İran destekli sınır ötesi saldırıların da durduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu ateşkesi sürdürmek ve barışa yönelik ilerlemeyi güçlendirmek, yönetimimin Orta Doğu'daki ortaklarımızla olan ilişkilerinin ana odak noktası oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla barışın ilerlemesi ve çatışmaların kapsamlı bir çözüme ulaşması için çalışmalara devam edeceği vurgulandı.