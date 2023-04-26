Biden ve Yoon, Kore savaşında hayatını kaybedenleri andı

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Washington'daki Kore Savaşı Gazileri Anıtı'nı ziyaret etti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Washington'daki Kore Savaşı Gazileri Anıtı'nı ziyaret etti.

Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve eşleriyle, ABD-Güney Kore ittifakının 70. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında, 1950-1953 yıllarındaki savaşta hayatını kaybeden Koreli ve Amerikalı askerleri anmak üzere Kore Savaşı Gazileri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hint-Pasifik'teki işbirliklerini artırmayı hedefleyen Biden ile Yoon'un yarın ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Liderlerin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, ekonomi, enerji, siber güvenlik, genişletilmiş caydırıcılık gibi konularda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Biden, Japonya ve Avustralya'ya gidecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında Biden'ın 19-21 Mayıs'ta G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret edeceğini duyurdu.

Zirvede liderlerin Ukrayna'ya verilen destek, iklim ve gıda krizleri, ekonomik ilişkiler, temiz enerji ve küresel meseleleri ele alacaklarını belirten Jean-Pierre, Biden'ın 24 Mayıs'ta ise Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dörtlü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Sidney'e gideceği bilgisini paylaştı.