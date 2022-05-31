Biden ve Yeni Zelanda Başbakanı Andern Beyaz Saray'da görüştü - Haberler

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Biden ve Yeni Zelanda Başbakanı Andern Beyaz Saray'da görüştü

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden ve Yeni Zelanda Başbakanı Andern Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Andern'i ağırladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Andern'i ağırladı.

Oval Ofis'teki görüşmeleri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, Andern'in Christchurch'deki cami saldırısı başta olmak üzere birçok konuda üstlendiği yapıcı öncü role değindi.

Biden, Andern ile iklim değişikliği başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

ABD'de en son geçen hafta düzenlenen okul saldırısında 21 kişinin öldüğünü anımsatan Biden, Kongre üyeleri ile bu konuda görüşeceğini vurguladı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere konuşan Andern ise görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak basın açıklamasında da ABD ve Yeni Zelanda'nın Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği ve refahı konusunda birlikte çalışacağı vurgulandı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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