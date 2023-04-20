Biden ve von der Leyen, Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomi konularını görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomi konularını ele aldı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Çin, Rusya- Ukrayna Savaşı ve ekonomi konularını ele aldı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın von der Leyen ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, von der Leyen'in Pekin'e yaptığı ziyaretin ele alındığı, tarafların, kurallara dayalı uluslararası düzen, insan hakları ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın önemini yeniden teyit ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, Biden ve von der Leyen'in, ABD ve AB'nin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu ekonomik ve askeri yardımları sağlamanın yanı sıra Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda birlikte hareket etme taahhütlerini de yineledikleri ifade edildi.

Biden ve von der Leyen'in ayrıca temiz enerji ekonomilerine geçişi hızlandırmak için devam eden ortak çabaları görüştükleri belirtildi.