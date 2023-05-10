Biden ve Obrador, sınırdaki göçmen sorunu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı konularını görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sınırda düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin sona ermesine 2 gün kala göçle mücadelede işbirliği sözü verdi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı konularını görüştü.

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sınırda düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin sona ermesine 2 gün kala göçle mücadelede işbirliği sözü verdi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı konularını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Obrador ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, liderlerin bölgede "benzeri görülmemiş" göçü idare etmek için ABD ile Meksika arasındaki işbirliklerini geliştirmenin önemini ele aldıkları belirtildi.

ABD sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin sona erecek olmasının ardından göçmen işlemlerinin 8. Madde kapsamında ele alınmasıyla ilgili tarafların, sınır makamları arasında devam eden yakın koordinasyonu ve güçlü yaptırım önlemlerini masaya yatırdıkları ifade edildi.

Açıklamada, liderlerin genişletilmiş yasal yollarla göç sorununun insancıl ve düzenli bir şekilde yönetilmesi görüşünü paylaştıkları ve Orta Amerika'dan göçün temel nedenlerine odaklanma konusundaki ortak taahhütlerini teyit ettikleri aktarıldı.

Liderler, sınırda oluşan göçmen yoğunluğunu görüştü

Biden ve Obrador'un Meksika'nın kuzeyinde oluşan yoğunluğu azaltmanın aciliyetini görüştükleri kaydedilen açıklamada, "Liderler, 11 Mayıs'tan sonra, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen kişilerin ABD-Meksika sınırında sınır karşılaşmalarında dört ay boyunca yüzde 95'lik bir düşüş sağlayan başarılı ortak girişimi uygulamaya devam edeceklerini doğruladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tarafların, suç ağlarını ortadan kaldırarak yasa dışı fentanil ve silah kaçakçılığına karşı koymaya yönelik geliştirilmiş ve hızlandırılmış çabalar dahil ikili işbirliklerinin diğer alanlarındaki son olumlu gelişmeleri de tasdik ettikleri bilgisi paylaşıldı.

Biden'ın silah kaçakçılığıyla mücadele ve Meksika'ya silah akışını azaltma konusunda da mevcut tüm araçları kullanacağı ifade edilen açıklamada, liderlerin ortak sınırı modernize etme ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etme taahhütlerini yineledikleri bildirildi.