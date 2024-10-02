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Biden ve Netanyahu'dan İran'a Yanıt

Biden ve Netanyahu'dan İran'a Yanıt
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ABD Başkanı Biden, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının ardından ülkesinin tam destek verdiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, İran'ın bu saldırının bedelini ödeyeceğini belirtti.

(ANKARA)- İran'ın balistik füzeler ile İsrail'e yönelik yaptığı saldırılara ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Biden,"Hiç kuşkunuz olmasın, ABD İsrail'e tam destek veriyor" dedi. İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu ise "Bize kim saldırırsa biz de onlara saldırırız" açıklamasında bulundu.

İran'ın balistik füzelerle İsrail'e saldırmasının ardından Amerikan Birleşik Devletleri(ABD) Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu açıklamalarda bulundu.  İran'ın füze saldırısını engellemesinin ardından yönetiminin İsrail'i tamamen desteklediğini ve uygun bir yanıt konusunda yardımcılarıyla aktif bir tartışma içinde olduğunu söyleyen Biden, "Hiç kuşkunuz olmasın, ABD İsrail'e tam destek veriyor" ifadesini kullandı.

Biden,Beyaz Saray yetkilileriyle yaptığı toplantıda İran'ın ne gibi sonuçlarla karşılaşacağının henüz belli olmadığını belirtti.

İran İsrail'e yönelik füze saldırısının bedelini ödeyecek

Güvenlik Kabinesini toplantıya çağıran İsrail Başbakanı Netanyahu da  İran'ın büyük bir hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini bildirdi. Füze saldırısının bir başarısızlık olduğunu ve İran'ın yakında Gazze, Lübnan ve diğer yerlerdeki düşmanlarının öğrendiği gibi acı bir ders alacağını belirten Netenyahu,"Bize kim saldırırsa biz de onlara saldırırız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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