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Biden ve Macron New York'ta bir araya geldi

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Biden ve Macron New York'ta bir araya geldi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta yaptıkları görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta yaptıkları görüşmede Rusya- Ukrayna savaşını ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Biden ve Macron, Küresel Halk Sağlığı Fonu toplantısı çerçevesinde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna'ya Rusya savaşında desteklerini yineleyen iki lider, İran ve Hint-Pasifik konusundaki tehditleri de ele aldı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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