Biden ve Macron, Brüksel'deki görüşmelerinde Ukrayna'ya desteklerini yineledi

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de yaptıkları görüşmede, Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Macron, Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve Rusya'ya yönelik adımları ele alan iki lider, Ukrayna halkı ve hükümetine desteklerini yineledi.