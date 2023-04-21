Biden ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, bölgesel ve küresel meseleleri görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Washington'da bir araya gelerek iklim değişikliği, ekonomik işbirlikleri, uyuşturucu ve göçle mücadelenin yanı sıra Venezuela konularını masaya yatırdı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Washington'da bir araya gelerek iklim değişikliği, ekonomik işbirlikleri, uyuşturucu ve göçle mücadelenin yanı sıra Venezuela konularını masaya yatırdı.

Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu Beyaz Saray'da ağırladı.

Kolombiya'nın Amerika kıtası için önemine değinen Biden, ekonomik işbirliklerinin kıtanın batı yakasının refahına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Biden, iki ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede öne çıktığını belirterek, Amazon ormanlarını korumak için 500 milyon dolarlık fon taahhüdünde bulunma sözünü hatırlattı.

Uyuşturucu ve yasadışı göçle mücadele

Ekonomik olarak her iki ülkenin de işçi haklarını önemsediğini savunan Biden, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadelede de Kolombiya ile birlikte çalıştıklarını aktardı.

Biden bu kapsamda Petro'ya Venezuelalı mültecilere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti ve bu sorunun üstesinden gelmek için bölgesel ortaklarla yakın çalıştıklarını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da demokrasi ve özgürlüğe vurgu yaptığı konuşmasında, ayrıca yeşil enerjiye geçmenin önemini vurguladı. Petro, bu kapsamda ABD ile ortak bir gündemleri olduğunu belirterek, "Yapacak çok işimiz var." dedi.

Liderler, ikili görüşmelerinde iklim kriziyle mücadele, ekonomik işbirlikleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün önemi, demokrasi ve insan haklarını teşvik etme dahil bölgesel ve küresel gelişmeleri masaya yatırdı.

Venezuela'daki gelişmeler ve yaptırımlar

Amerika kıtasını bütünleştiren bir elektrik şebekesinin inşası dahil tarım reformu, mülteci sorunu ve uyuşturucuyla mücadelede işbirliği konularını da görüşen liderler ayrıca Venezuela'daki gelişmeleri de görüştü.

Liderler, Venezuela'daki durumun çözümüne destek ve katkıda bulunma konusundaki ortak kararlılıklarını ifade etti.

Petro, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı konuşmada, gelecek hafta Kolombiya'nın ev sahipliğinde yapılacak "Venezuela" konulu konferansa Avrupa, Latin Amerika ve ABD'den 20 kadar dışişleri bakanının katılacağını aktardı.

Bu konuda yeni bir strateji ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Petro, Venezuela'da önce seçimlerin yapılması, ardından yaptırımların kademeli olarak kaldırılması seçeneklerini görüşeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, Kolombiya'nın ev sahipliği yapacağı uluslararası bir süreci desteklediklerini belirterek, Venezuela yönetiminin müzakere taahhütleri konusunda somut adımlar atması halinde yaptırım politikalarını gözden geçirebileceklerini kaydetmişti.