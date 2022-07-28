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Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5'inci telefon görüşmesi başladı

Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5'inci telefon görüşmesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

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ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve Şi'nin telefon görüşmesi, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başladı.

Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, Çin ile ABD arasındaki sorunların yönetilmesi konusu ele alınacak.

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret de iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açtı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, görüşmede, Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki "saldırgan tavrının", ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı.

Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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