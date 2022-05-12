Biden ülkedeki bebek maması krizini üreticiler ve perakendeciler ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılmasıyla zirve yapan bebek maması krizinin çözümü için Beyaz Saray'da ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün bir araya geldiği kişiler arasında perakende devleri Walmart ve Target ile mama üreticileri Gerber ve Reckitt'in yöneticileri de olduğu belirtildi.

Söz konusu krizin, pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından 17 Şubat'ta üretici Abbott'ın ürünlerini piyasadan toplatması sonrası ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, hükümetin çeşitli organlarının krizin aşılması için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden yönetiminin bebek maması krizine karşı atacağı adımlar da anlatıldı.

Bu adımlar kapsamında bebek maması üretimindeki belirli formalitelerin kaldırılacağı, bebek maması satışlarındaki fahiş fiyatların önlenmesi için soruşturmalar yapılacağı ve bebek maması ithalatının artırılacağı kaydedildi.