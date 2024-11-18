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Biden, Ukrayna'ya Rusya'ya Karşı Uzun Menzilli Füze Kullanma İzni Verdi

Biden, Ukrayna'ya Rusya'ya Karşı Uzun Menzilli Füze Kullanma İzni Verdi
Haberler
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Haberler
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ABD Başkanı Biden'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tedarik edilen uzun menzilli füzeleri kullanmasına izin verdiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu karara ilişkin füzelerin kendileri adına konuşacağını ifade etti. Putin'in henüz bir yorumu yok.

(ANKARA) - Batı medyası, görev süresinin dolmasına iki aydan az süre kalan ABD Başkanı Biden'ın, Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verdiğini duyurdu. Batı'nın tedarik ettiği füzeleri Rusya'da kullanabilmek için uzun zamandır onay almaya çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Böyle şeyler duyurulmaz, füzeler kendileri adına konuşur" yorumunda bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den henüz bir açıklama gelmedi. Savaşı tırmandırması beklenen karar, ABD'nin gelecek Başkanı Trump'ın destekçileri tarafından eleştirildi.

Batı medyası, ABD yetkililerine dayandırdığı haberlerde;ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD tarafından tedarik edilen Kara Taktik Uzun Menzilli (ATACMS) füzeleri Rusya'ya karşı kullanabilmesi için Ukrayna'ya izin verdiğini duyurdu.

Haberlere ilişkin konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, böyle bir iznin alınması halinde duyurulmayacağını, "füzelerin kendileri adına konuşacağını" söyledi.

Batılı müttefiklerinin tedarik ettiği uzun menzilli füzeleri Rusya'nın derinliklerinde kullanabilmek için uzun zamandır onay almaya çalışan Zelenskiy, şu ifadeleleri kullandı:

"Ukrayna'yı güçlendirecek plan, partnerlerimize sunduğum Zafer Planı'dır. Bunun en önemli noktalarından biri, ordumuzun uzun menzil kapasitesidir. Bugün, medya uzun menzilli aksiyonlar için izin almamızla ilgili çok konuşuyor. Böyle şeyler duyurulmaz, füzeler kendileri adına konuşur."

Biden'ın kararı ne anlama geliyor?

Ukrayna, nisan ayından bu yana ATACMS füzelerine sahip bulunuyor. Ancak ABD Başkanı Kiev'e bu füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izni vermemişti. ATACMS füzeleri, Rusya'nın üzerinde hak iddia ettiği, özerk bir statüleri bulunan Ukrayna toprağı olarak kabul edilen Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerine yapılan saldırılarda kullanmıştı.

Batı medyasında Washington'un bu kararının, Ukrayna güçlerinin Kiev'in ağustos ayında beklenmedik bir baskın gerçekleştirdiği Rusya'nın Kursk bölgesiyle sınırlı olacağı ve Biden'ın Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine mukabil olarak bu kararı aldığı ifade ediliyor. Ukrayna'nın birkaç gün içerisinde söz konusu füzeleri kullanması bekleniyor.

Putin, pazar gecesi yayılan haberlere ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı. Ancak uzun zamandır gündemde olan Batı menşeli uzun menzilli füzelerin Rusya'ya karşı kullanılması tartışmalarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında Batı ülkelerine böyle bir adım atmamaları konusunda çağrı yapmış, söz konusu füzelerin Rusya'ya karşı kullanımına izin vermenin NATO'nun Ukrayna savaşına "doğrudan katılımı" anlamına geleceğini söylemişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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