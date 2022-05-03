Biden Ukrayna'ya Gidecek mi? - Haberler

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Biden Ukrayna'ya Gidecek mi?

DailyMotion.com - Güncel
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Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle görüşmesinin ardından Başkan Biden'ın Ukrayna'ya gidip gitmeyeceği bir kez daha gündeme geldi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle görüşmesinin ardından Başkan Biden'ın Ukrayna'ya gidip gitmeyeceği bir kez daha gündeme geldi. Beyaz Saray şu anda bunun için bir hazırlık olmadığını belirtiyor

DailyMotion.com / Güncel

Temsilciler Meclisi, Nancy Pelosi, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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