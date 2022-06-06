Biden, Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah paketini resmen duyurdu - Haberler

Biden, Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah paketini resmen duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, New York Times'ta kaleme aldığı köşe yazısında bahsettiği Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini resmen duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, New York Times'ta kaleme aldığı köşe yazısında bahsettiği Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini resmen duyurdu.
İhlas Haber Ajansı / Güncel