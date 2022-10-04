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Biden, Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

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Biden, Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhakını tanımayacağının altını çizen Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını her zaman sürdüreceğini belirterek, bu ülkeye yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımlarını açıkladı.

Biden tahıl koridoru anlaşmasının başarısından memnun

Söz konusu yardım paketinde HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri, top sitemleri dahil silahlar ve askeri mühimmatlar olduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın ilhak çabalarına destek verenlere yönelik sert yaptırımlara her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Biden, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya sürülmesini sağlayan ve İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının başarısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası çabaları her zaman destekleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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