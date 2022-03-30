Biden, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacaklarını bildirdi - Haberler

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Biden, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacaklarını bildirdi

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacaklarını bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan 500 milyon dolarlık yardım yapma niyetinde olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan 500 milyon dolarlık yardım yapma niyetinde olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaptığı askeri, ekonomik ve insani yardımlar ile Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın güvenlik taleplerine yönelik çalışmalarının ele alındığı açıklamada, Biden, Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan bütçe yardımı yapma niyeti olduğu konusunda bilgi verdi.

Görüşmede, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya yönelik yeni insani yardımı da ele alınırken, Zelenskiy de Biden'ı Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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