Biden, Ukrayna Dışişleri ve Savunma bakanları ile ülkedeki son durumu görüştü - Haberler

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Biden, Ukrayna Dışişleri ve Savunma bakanları ile ülkedeki son durumu görüştü

AA - Islam Doğru - Güncel
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Biden, Ukrayna Dışişleri ve Savunma bakanları ile ülkedeki son durumu görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'in Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştüğü belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'in Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Kuleba ve Reznikov ile Ukrayna'daki son askeri, diplomatik ve insani sorunlarla ilgili konuları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın bu hafta katıldığı Belçika'daki toplantılar ve ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı önemli askeri ve insani yardımlar da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesini desteklemek için dünyayı bir araya getirme çabaları hakkında Ukraynalı bakanlara son gelişmeleri aktardığı bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'nın topraklarını savunmasına yardımcı olmak için daha fazla ne tür çaba sarf edilebileceğinin konuşulduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca Rusya'yı Ukrayna'da süren saldırganlığından sorumlu tutmak için devam eden eylemlerin tartışıldığı ifade edildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

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