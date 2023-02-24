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Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve G7 liderleriyle görüştü

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Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve G7 liderleriyle görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve G7 ülkeleri liderleriyle görüştü.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve G7 ülkeleri liderleriyle görüştü.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve G7 ülkeleri liderleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Twitter'dan paylaşım yapan Biden, bir yıl önce de G7 ülkelerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısıyla bir araya geldiğini hatırlattı.

Biden, Ukrayna'nın ayakta kaldığını ve aynı zamanda G7'nin önderliğindeki küresel koalisyonun da her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı.

Görüşmenin içeriğine de değinen Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e benzeri görülmemiş bedeller ödetme taahhüdümüzü yenilemek için tekrar görüştük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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