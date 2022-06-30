Biden: Türkiye'ye F16'ları satmalıyız

NATO Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, bir basın mensubunun F16'larla ilgili sorusuna cevaben "Aralık ayında söylemiştim, hatırlarsanız onlara F16 jetleri satalım, o jetleri de modernize edelim. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Ben de onlara 'Aralık ayından beri pozisyonumu hiç değiştirmedim' dedim. ve bunu karşılıksız yapalım, satmalıyız. Bunu yapabilmek için kongre onayına ihtiyacım var. Bu onayı yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel