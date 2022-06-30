Biden: Türkiye'ye F16'ları satmalıyız - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden: Türkiye'ye F16'ları satmalıyız

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Biden: Türkiye'ye F16'ları satmalıyız

NATO Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, bir basın mensubunun F16'larla ilgili sorusuna cevaben "Aralık ayında söylemiştim, hatırlarsanız onlara F16 jetleri satalım, o jetleri de modernize edelim. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil.

NATO Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, bir basın mensubunun F16'larla ilgili sorusuna cevaben "Aralık ayında söylemiştim, hatırlarsanız onlara F16 jetleri satalım, o jetleri de modernize edelim. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Ben de onlara 'Aralık ayından beri pozisyonumu hiç değiştirmedim' dedim. ve bunu karşılıksız yapalım, satmalıyız. Bunu yapabilmek için kongre onayına ihtiyacım var. Bu onayı yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Aralık Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title