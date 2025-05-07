Biden, Trump'ın Ukrayna Önerisini 'Modern Zaman Yatıştırması' Olarak Değerlendirdi

Eski ABD Başkanı Joe Biden, yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya ile barış anlaşmasının parçası olarak Ukrayna'nın bazı topraklarından vazgeçmesi önerisini "modern zaman yatıştırması" olarak tanımladı.

Biden, ocak ayında Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından BBC Radio 4'e verdiği ilk röportajda, kendi dönemi, dış politika konuları ve Trump'ın görevdeki ilk 100 günü hakkında konuştu.

Biden'a, Ukrayna konusunda, Rusya'nın geniş çaplı işgaline direnmek yerine savaşı kazanmalarını sağlamak için Kiev'e yeterince destek verip vermediği soruldu.

Eski ABD Başkanı, "Onlara bağımsızlıklarını sağlamak için ihtiyaç duydukları her şeyi verdik ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tekrar harekete geçerse daha agresif şekilde karşılık vermeye hazırdık." yanıtını verdi.

"Bu, modern zaman yatıştırmasıdır"

Joe Biden'a ayrıca Trump yönetiminin çatışmalara son verecek bir barış anlaşmasını güvence altına almak için Kiev'in bazı topraklardan vazgeçmesi gerektiği yönündeki yorumları da soruldu.

Biden, 1930'ların sonunda Adolf Hitler'in taleplerini yatıştırmaya çalışarak Avrupa'da topyekun savaştan kaçınmaya çalışan eski İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'in politikasına atıfta bulunarak "Bu, modern zaman yatıştırmasıdır." dedi.

Putin'in Ukrayna'nın Rusya'nın parçası olduğuna inandığını söyleyen Biden, bir barış anlaşmasının parçası olarak bazı toprakların verilmesi halinde Putin'in duracağını düşünen herkesin "aptal olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD-Avrupa ittifakı risk altında"

Joe Biden, Trump döneminde ABD-Avrupa ilişkilerinin bozulmasından da endişe duyduğunu dile getirdi.

Trump'ın ABD'nin Avrupalı müttefiklerine sırtını döndüğünü ve NATO'nun ve ortak savunma anlaşmasının temellerini tehdit ettiği yorumunda bulunan Biden, ABD müttefiklerinin şimdiden Amerikan liderliğinden şüphe duymaya başladıkları uyarısını yaptı.

Bunun gerçekleşmesi durumunda, "dünyanın modern tarihinin değişeceğini" söyleyen Biden, "Biz temel ulus değiliz ancak dünyaya liderlik etmek üzere insanları bir araya getirme kapasitesine sahip tek ulus konumundayız." diye konuştu.

Ayrıca, Biden, NATO ittifakında Rusya'ya sınırı olan bazı ülkelerin, Ukrayna'nın nihayetinde topraktan vazgeçmesi halinde Putin'e "bir uzlaşma yapmamız gerektiğini söyleyebileceğinden" korktuğunu aktardı.

"Zafer kazanmış bir şey görmüyorum"

Biden, Trump'ın görevdeki ilk 100 gününe ilişkin soruya verdiği yanıtta, federal hükümetin büyüklüğü ve harcamalardaki kapsamlı kesintilerin yanı sıra yürütme eylemlerinin kasırgasına tanık olduğunu dile getirdi.

Kendi dönemi ile Trump dönemini kıyaslayan Biden, "Ekonomimiz büyüyordu. Borsanın yükseldiği bir yönde ilerliyorduk. Dünya üzerindeki etkimizi olumlu şekilde genişlettiğimiz, ticareti arttırdığımız bir durumdaydık." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, halefini tarihin yargılayacağını ifade ederek buna karşın, "Zafer kazanılmış bir durum görmüyorum." dedi.