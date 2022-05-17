Biden, Trump döneminde Küba'ya yönelik getirilen bazı kısıtlamaları kaldırdı - Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Trump döneminde Küba'ya yönelik alınan bazı kararları iptal ettiği bildirildi.

Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki şehirlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı aktarıldı.

Küba'ya eğitim ya da iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği belirtilen açıklamada, bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı ifade edildi.