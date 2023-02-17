Biden, siyahi annenin mücadelesini anlatan 'Till' filminin gösterimine ev sahipliği yaptı

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 14 yaşındaki oğlu haksız yere öldürülen siyahi annenin verdiği adalet mücadelesini anlatan "Till" filminin gösterimine ev sahipliği yaptı.

Beyaz Saray'da Biden'ın ev sahipliğinde, 1955'te 14 yaşındaki oğlu Emett'in beyaz ırkçılar tarafından vahşice öldürülmesinin ardından adaletin peşinde düşen siyahi öğretmen Mamie Till-Bradley'in verdiği mücadeleyi konu edinen "Till" filminin gösterimi yapıldı.

Biden, konuşmasında, "Tarihimizle ilgili her şeyi bilmeliyiz. Büyük uluslar böyle yapar." ifadesini kullandı. Linç etmenin, herkesin eşit olmadığını savunmanın "safi terör" olduğunu söyleyen Biden, siyahilere uygulanan şiddete sessiz kalmanın suça ortaklık etmekle eş değer olduğunu, yaşanılanları inkarın ise kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Biden, 7 Ocak'ta polis şiddetine kurban giden siyahi Tyre Nichols'ı örnek vererek, ülkede devam etmekte olan siyahilere yönelik şiddet olaylarına dikkati çekti.