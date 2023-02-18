Biden: Silahlı Şiddet Bir Salgına Dönüştü

WASHINGTON, 17 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan topluluklarının "silah şiddetiyle parçalandığını" söyledi.

Açıklama, Mississippi'nin kırsal bir kasabasında altı kişinin vurularak öldürülmesinden saatler sonra yayınlandı.

Biden, "Düşünceler ve dualar yeterli değil. Silahlı şiddet bir salgına dönüştü. Kongre şimdi harekete geçmeli" dedi.

Biden tüm silah satışlarının arka plan kontrollerini gerektiren ve saldırı silahlarının yasaklanması gibi sağduyulu silah yasası reformları olarak adlandırdığı reformların yapılmasını ve diğer bazı önlemlerin alınmasını istedi.

Bununla birlikte ABD Kongresi'nin bu dönem Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden ve ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesinin getirdiği silah tutma ve taşıma hakkını savunan Cumhuriyetçiler ile bu önerileri meclisten geçirmesi pek olası değil.

Richard Dale Crum adlı saldırgan, Mississippi'nin Tate ilçesindeki küçük bir kasaba olan Arkabutla'da eski karısına ve muhtemelen diğer aile üyelerine ateş açtığı bildirildikten sonra Cuma günü öğleden sonra gözaltına alındı.

Tate County Şerif Ofisi'ne göre, 52 yaşındaki Crum, saldırıyla bağlantılı olarak kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya.

Diğer kurbanların her biri için ek suçlamalar önümüzdeki günlerde yapılacak. Crum, Tate İlçe Hapishanesinde kefaletsiz biçimde tutuluyor.

Tate İlçe Hükümeti Cuma gecesi bir Facebook paylaşımında, "Arkabutla'da meydana gelen trajik olayı öğrendiğimizde yüreğimiz mahsunlaştı" dedi.

Mississippi Valisi Tate Reeves Cuma öğleden sonra yaptığı açıklamada, Tate County'deki bir dizi silahlı saldırı hakkında kendisine bilgi verildiğini söyledi.

Reeves yaptığı açıklamada, "Tek başına hareket ettiğine inanıyoruz. Nedeni henüz bilinmiyor" dedi.

ABD Silahlı Şiddet Arşivi'ne (Gun Violence Archive) göre, ABD'de bu yıl şimdiye kadar silahlı şiddet nedeniyle 5.500'den fazla insan hayatını kaybetti.