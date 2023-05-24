Biden, silahların hala ABD'de çocuk ölümlerinin bir numaralı sebebi olduğunu söyledi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, silahların hala ABD'de çocuk ölümlerinin bir numaralı sebebi olduğunu belirtti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, silahların hala ABD'de çocuk ölümlerinin bir numaralı sebebi olduğunu belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da, geçen yıl ABD'nin Texas eyaletinin Uvalde kasabasındaki bir ilkokula düzenlenen ve 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yıl dönümünde konuştu.

Eşi Jill Biden ile saldırıda hayatını kaybedenler adına yakılan 21 mumun önünde yaşamını yitirenleri anan Biden, silahlanma ile ilgili atılan adımların yeterli olmadığına işaret etti.

Biden, AR-15 tipi uzun namlulu tüfeklerin ve yarı otomatik silahların yasaklanması gerektiğini belirterek, "Çünkü günümüzde silahlar ABD'de çocuk ölümlerinin bir numaralı sebebi olmaya devam ediyor." dedi.

Kongre silah sahipliğiyle ilgili sağduyulu yasalar çıkarana kadar bu saldırıların sona eremeyeceğini söyleyen Biden, "Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak değil; arkadaş, komşu, ebeveyn ve Amerikalı kader ortakları olarak harekete geçme, sesimizi duyurma zamanı." ifadesini kullandı.

Biden, Uvalde'deki saldırıdan beri ülke genelinde 650'den fazla toplu silahlı saldırı vakası yaşandığına dikkati çekti.

Uvalde saldırısı

"AR-15" tipi silahla 24 Mayıs 2022'de Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timlerinin beklediğini söylemişti.

Uvalde Okul Bölgesi Polis Şefi Pete Arredondo da 10 Haziran'da Texas Tribune gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizini yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve saldırı anında yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

Polis Şefi Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.