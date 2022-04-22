"Biden Rusya'ya Karşı Yeterince Sert Değil"
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Amerikalılar, Başkan Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda yeterli dirayeti gösterip göstermediğini sorguluyor.
Amerikalılar, Başkan Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda yeterli dirayeti gösterip göstermediğini sorguluyor. Çoğu Amerikalı, Rusya'ya karşı attığı adımları desteklese de yeterince sert bulmuyor. ABD'nin çatışmaya müdahil olmasını isteyenlerse azalıyor.
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