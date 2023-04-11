Biden, Rusya'nın Wall Street Journal muhabirini tutuklamasının hukuka aykırı olduğunu bildirdi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Wall Street Journal muhabirini tutuklamasının "tamamen hukuka aykırı" olduğunu belirtti.

Başkan Biden, Kuzey İrlanda ve İrlanda'ya yapacağı ziyaret öncesi uçağa binmeden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD vatandaşı gazeteci Evan Gerşkoviç'in Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının "tamamen hukuka aykırı" olduğunu kaydeden Biden, gazetecinin "haksız bir şekilde tutuklandığını" açıkça bildirmelerinin dinamikleri değiştirdiğini ifade etti.

Joe Biden, uçakta Gerşkoviç'in ailesini arayacağını söyledi.

Teksas eyaletinde federal hakimin kürtaj için kullanılan bir ilacın reçete edilmesi ve dağıtımının yasaklanmasına yönelik kararına ilişkin soruları da yanıtlayan Biden, hakimin kararının kabul edilebilir sınırların tamamen dışında olduğu değerlendirmesini yaptı.

Biden, Kuzey İrlanda ve İrlanda ziyareti kapsamındaki önceliğinin Hayırlı Cuma ve Windsor anlaşmalarının yürürlükte kalmasını sağlayarak barışı korumak olduğunu aktardı.