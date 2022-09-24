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Biden, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı "sahte" referandumu tanımayacaklarını açıkladı

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Biden, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı 'sahte' referandumu tanımayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden, "ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki "işgaline" direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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