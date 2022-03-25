Biden, Polonya'da Ukrayna'daki insani duruma ilişkin brifing aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki temasları kapsamında Ukrayna'daki insani durum hakkında yetkililerden brifing aldı.

Biden'ın Polonya'daki brifingine Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşına karşı atılacak en güçlü adımın demokratik ülkelerin birliği olduğunun altını çizen Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Biz açık bir şekilde savaş suçlusu olan bir adamın kendi elleriyle oluşturduğu yıkımın etkilerini azaltmak için çabalıyoruz. Bu savaş suçlusu ifadesinin hukuki karşılıkları da bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Biden, tüm dünyanın birlik olmasının Rusya'yı şaşırttığını vurgulayarak, "Dünya tarihindeki en ağır yaptırımları uygulamak konusunda bizimle birlik olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yaptırımların devamı da gelecek." dedi.

Tüm dünyanın gözleri önünde çocukların ve masum sivillerin acı çektiğine işaret eden Biden, insani destek konusunda da ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Biden, "Polonya'ya insani krizi birebir görmek için geldim, bir konuda hayal kırıklığı yaşadım o da diğer ülkelerdeki gibi kriz yerine direkt gidemedim. Benim (Ukrayna'ya) sınırı geçmeme izin vermediler ve bunu güvenlik nedeniyle anlıyorum." ifadelerini kullandı.