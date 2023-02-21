Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, Polonya Başbakanı Morawiecki ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

Güncel Haberler

Biden, Polonya Başbakanı Morawiecki ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüşmelerinde, Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra ikili ilişkileri ele aldı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüşmelerinde, Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra ikili ilişkileri ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya- Ukrayna savaşının yıl dönümü kapsamında Polonya'da bulunan Biden, Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde yaptığı konuşmanın ardından, Polonya Başbakanı Morawiecki ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile bir araya geldi.

Biden, Morawiecki ile görüşmesinde, Polonya hükümetinin ilk üç nükleer reaktörüne teknoloji desteği sağlamak üzere ABD'li Westinghouse şirketiyle anlaşarak, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığını pekiştirme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. İki lider ayrıca, Ukrayna'ya verilen destek ve Hint-Pasifik'teki işbirliği dahil diğer alanlardaki ortak önceliklerini masaya yatırdı.

Sandu ile görüşmesinde ise ABD'nin Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit eden Biden, demokratik reform gündemi ve enerji güvenliği dahil, siyasi ve ekonomik alanda attığı adımlar ile Ukrayna savaşının etkileri kapsamında ABD'nin bu ülkeye verdiği desteği vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ukrayna Moldova Polonya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title