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Biden ölümcül hortumların etkilediği Mississippi'de dayanışma mesajı verdi

Biden ölümcül hortumların etkilediği Mississippi'de dayanışma mesajı verdi

Güncel Haberler

NEW ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Mississippi'yi ziyaret ederek ek afet yardımı yapacaklarını söyledi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Mississippi'yi ziyaret ederek ek afet yardımı yapacaklarını söyledi.

Biden, yıkıcı etkisi büyük olan hortumlar nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiği Mississippi eyaletini ziyaret etti. Hortum nedeniyle oluşan hasarı yerinde inceleyen Biden, bir enkazın önünde konuşma yaptı.

Ne kadar uzun sürerse sürsün federal hükümetin hasarın giderilmesi için çalışmalara devam edeceğini aktaran Biden, bölgenin yeniden inşa edilip eskisinden daha iyi bir hale getirileceğini söyledi.

Biden, bu kapsamda federal hükümetin ek afet yardımı sağlayacağını duyurarak dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mississippi Joe Biden Güncel Haberler

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