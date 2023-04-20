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Biden, Macron ile Çin ziyaretini görüştü

Biden, Macron ile Çin ziyaretini görüştü

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NEW ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin ziyaretini, Hint-Pasifik'teki gelişmeleri ve Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin ziyaretini, Hint-Pasifik'teki gelişmeleri ve Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Macron ile bugün telefonda konuştuğu bildirildi.

Açıklamada, "İki lider, Cumhurbaşkanı Macron'un Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı son seyahati ve Hint-Pasifik bölgesinde refah, güvenlik, ortak değerler ve kurallara dayalı uluslararası düzeni ilerletme çabalarını ele aldı." ifadesine yer verildi.

Liderlerin, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın önemini teyit ettikleri belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya verdikleri kararlı desteği yineledikleri aktarıldı.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Ukrayna Güncel Haberler

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