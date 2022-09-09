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Biden, Kraliçe 2. Elizabeth için İngiliz Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı

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Biden, Kraliçe 2. Elizabeth için İngiliz Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine giderek, burada Kraliçe 2. Elizabeth için açılan taziye defterini imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine giderek, burada Kraliçe 2. Elizabeth için açılan taziye defterini imzaladı.

Biden ve eşi Jill Biden, akşam saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrılarak İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine gitti.

96 yaşında vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth için burada açılan taziye defterini imzalayan Biden, daha sonra İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Karen Pierce'e dönerek, "Kraliçe, muhteşem bir hanımefendiydi. Onunla tanışmış olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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