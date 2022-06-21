Biden, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçilen Gustavo Petro'yu arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Petro'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Biden'ın, seçim zaferinden dolayı Petro'yu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilen Francia Marquez'i tebrik ettiği aktarılan açıklamada, "özgür ve adil" seçimlerden dolayı Kolombiya halkına tebriklerini ve ABD'nin Kolombiya'ya desteğini yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın Petro ile iklim değişikliği, sağlık güvenliği ve 2016'daki barış anlaşmasının uygulanması noktasında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ilettiğine işaret edilerek, görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 50,46 ile ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.