Biden, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro ile telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro ile telefonda görüştü

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
Biden, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçilen Gustavo Petro'yu arayarak tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçilen Gustavo Petro'yu arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Petro'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Biden'ın, seçim zaferinden dolayı Petro'yu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilen Francia Marquez'i tebrik ettiği aktarılan açıklamada, "özgür ve adil" seçimlerden dolayı Kolombiya halkına tebriklerini ve ABD'nin Kolombiya'ya desteğini yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın Petro ile iklim değişikliği, sağlık güvenliği ve 2016'daki barış anlaşmasının uygulanması noktasında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ilettiğine işaret edilerek, görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 50,46 ile ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title