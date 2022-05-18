Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyledi

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Biden, Maryland eyaletinde ülkede gelecek aylarda başlayacak kasırga sezonu için yapılan hazırlıklara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Brifing öncesi basına kısa bir açıklama yapan Biden'a Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu.

Biden, yarın İsveç ve Finlandiya liderleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğini ve bu konunun daha önceki görüşmelerinde de gündeme geldiğini belirterek "Bence her şey güzel olacak." dedi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Finlandiya, Joe Biden, İsveç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title