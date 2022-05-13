Biden, İsveç ve Finlandiya liderlerine NATO üyelik sürecine desteğini bildirdi - Haberler

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Biden, İsveç ve Finlandiya liderlerine NATO üyelik sürecine desteğini bildirdi

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, İsveç ve Finlandiya liderlerine NATO üyelik sürecine desteğini bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı görüşmede söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine destek vereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı görüşmede söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine destek vereceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Andersson ve Niinisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede ABD, İsveç ve Finlandiya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, NATO'nun açık kapı politikasına desteğine ve Finlandiya ile İsveç'in kendi geleceklerine, dış politikalarına ve güvenlik anlaşmaları yapma hakkına desteğini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede liderlerin, küresel konularda ülkeler arasındaki iş birliğini ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya desteğe devam edilmesine yönelik taahhüt verildiği vurgulandı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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