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Biden: İsraillilerin büyük bir kara işgali yapmayacağını umuyorum

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in esir müzakereleri devam ederken Refah'a bir operasyon başlatmaması konusunda uyarıda bulunarak, 'İsraillilerin büyük bir kara işgali yapmayacağını umuyorum' dedi.

- Biden: "İsraillilerin büyük bir kara işgali yapmayacağını umuyorum"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in esir müzakereleri devam ederken Refah'a bir operasyon başlatmaması konusunda uyarıda bulunarak, "İsraillilerin büyük bir kara işgali yapmayacağını umuyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Esir müzakereleri devam ederken Refah'a bir operasyon başlatmaması konusunda İsrail'e uyarıda bulunan Biden, "İsraillilerin büyük bir kara işgali yapmayacağını umuyorum. Benim beklentim bunun gerçekleşmeyeceği yönünde" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Refah'a yönelik planladığı operasyonda İsrail'in sivilleri nasıl koruyacağına dair ABD'ye bir plan sunup sunmadığı sorusunu cevaplayan Biden, "Rehinelerin kurtarılması için geçici bir ateşkes yapılması gerektiğini savundum ve bu konuda çok güçlü hislerim var. Bunun yapılabileceğinden hala umutluyum" şeklinde konuştu.

Esirlerin arasında ABD'lilerin de olduğunu vurgulayan Biden, "Umudum ve beklentim bu esir anlaşmasını yapacağımız ve ABD'lileri eve getireceğimiz yönünde. Anlaşma şu anda müzakere ediliyor ve bizi nereye götüreceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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