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Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İsrail'de, Başbakan Yair Lapid ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İsrail'de, Başbakan Yair Lapid ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Lapid, Biden ile Batı Kudüs'te bir otelde ikili görüşme yaptı.

Biden'ın ziyaret programına göre ikilinin, baş başa görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı, İsrail temasları kapsamında bugün Lapid'in yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşerek İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı alacak ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

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