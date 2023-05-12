Biden, İspanya Başbakanı Sanchez ile Beyaz Saray'da görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Biden, Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü Sanchez'e teşekkür ederek, savunma anlaşmaları ve göçmenler konusunda iki ülke arasındaki işbirliklerinden bahsetti.

Sanchez de ABD ve İspanya'nın ortak değerlere sahip, ikili ilişkilerin mükemmel olduğunu söyledi.

"Müttefikiz, dostuz ve aynı zamanda stratejik ortağız." diyen Sanchez, Biden ile ikili görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'ya verdikleri desteği ele alacaklarını bildirdi.

Sanchez, iklim değişikliği, teknoloji, yapay zeka, dijital dönüşüm, ticaret ve ekonomi konularını da masaya yatıracaklarını belirtti.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralacak olmasıyla birçok planları olduğunu kaydeden Sanchez, ABD ile ekonomik işbirliği ve sanayileşmenin yanı sıra Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri nasıl güçlendirebilecekleri konularına da odaklanacaklarını aktardı.