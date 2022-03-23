Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yarın yapılacak NATO Liderler Zirvesi için yaptığı yolculuk sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar paketini açıklayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve kurmayları yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi için yola çıktı. Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere demeç veren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın zirvede NATO'nun doğu kanadındaki kuvvetlerini ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı muhtemel kimyasal veya nükleer silah kullanımına yönelik acil durum planlarını ele alacağını ifade etti.

Biden'ın temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşerek başlayacağını aktaran Sullivan, liderler zirvesinin ise yaklaşık 3 saat sürmesinin beklendiğini açıkladı. Sullivan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Biden'ın G7 liderleriyle Rusya'nın mevcut yaptırımlardan kaçmasının engellenmesi ve yaptırımların koordineli şekilde uygulanması konusunu ele alacaklarını aktardı. Sullivan ayrıca, Biden'ın yarın hem Rus siyasi yetkilileri hem de oligarkları ilgilendiren bir yaptırım paketi açıklayacağını belirtti.

Gazetecilerin Rusya'nın G20'den çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusu üzerine Sullivan, "Rusya'nın uluslararası kurumlarla olan ilişkisinin her zamanki gibi olabileceğine inanmıyoruz" ifadelerini kullanarak, "G20 veya diğer uluslararası örgütler için bu tür sorulara kamuoyu önünde görüş bildirmeden önce, dünyadaki müttefiklerimize ve ortaklarımıza danışmak istiyoruz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel