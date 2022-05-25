"Biden'ın üst düzey danışmanları petrol görüşmeleri için Suudi Arabistan'da" iddiası - Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki üst düzey danışmanının, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasındaki bir petrol anlaşması görüşmeleri için Suudi Arabistan'da gizli ziyarette olduğu öne sürüldü.

Axios isimli yayın kuruluşunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi dünyada petrol üretimini artırmak ve Washington ile Riyad arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir adım attı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Direktörü Brett McGurk ve Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşarı Amos Hochstein'in şu anda Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasındaki bir petrol anlaşması görüşmeleri için Suudi Arabistan'da gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde Biden'ın haziran sonundaki Orta Doğu ziyareti kapsamında da Suudi Arabistan'a gitmeyi düşündüğü aktarıldı.

Ayrıca Biden'ın göreve başladığında Suudi Arabistan'ın dünyadan soyutlanması için isteğini dile getirdiği ancak Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan petrol krizi için de Suudi Arabistan ile yeniden yakınlaştığı savunuldu.